Enième réhabilitation

Les 100 logements de la cité Lemridja à El Milia, qui ne cessent d’intriguer le commun des citoyens dans cette ville, de par leur abandon à l’usure du temps depuis une vingtaine d’années, ont récemment bénéficié d’une opération de réhabilitation.

Une énième opération de ce genre pour les remettre à neuf et ensuite les laisser dans le même état, serions nous tentés de dire. L’histoire de ces logements est intrigante à plus d’un titre, quand on sait qu’ils ont été réalisés dans le cadre d’un programme de la CNEP, il y a plusieurs années. Quelque temps plus tard, ces logements, en vertu du décret interministériel n°2 du 18 janvier 2006, ont été réservés au parc de logements de la wilaya au même titre d’ailleurs que deux programmes à Jijel et 14 autres à El Aouana, selon ce qu’on a appris à la CNEP. Depuis cette date, ces logements n’ont jamais été occupés. «On aurait bien pu les exploiter pour en tirer profit au lieu des les laisser dans cet état d’abandon», nous dira un responsable de la CNEP, qui souligne que ce n’est plus cette banque qui les gère, mais Assure Immo.

Ce responsable nous a, par ailleurs, précisé que ces logements ont subi plusieurs autres opérations de réhabilitation, sans qu’ils soient occupés. Il faut rappeler qu’avant cette énième opération, ces appartements ont atteint un tel niveau de dégradation qu’ils ont nécessité des travaux de réhabilitation achevés par une couche de peinture de leur façade extérieure. Remis à neuf à la faveur de ces travaux, ces appartements seront-ils affectés à d’éventuels occupants ou seront-ils encore laissés au même destin d’avant ? Là est toute la question que le commun des gens soulève à la vue de ces logements.