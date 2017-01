Réagissez

- Exploitation agricole à Achouat (Jijel) : Un exemple à suivre

En longeant la route qui mène à l’aéroport Ferhat Abbas à El Achouat, on remarque une exploitation agricole spécialisée dans l’élevage bovin. Visitée mardi dernier dans le cadre d’une sortie du wali dans la commune de Taher, l’exploitation qui est encore dans sa phase de croissance, a ravi plus d’un.

Initiée par le promoteur Mourad Saioud, l’exploitation qui s’étend sur une superficie de 13,88 ha, a nécessité un investissement global de 103 millions de dinars dont 98,46 millions en fonds propres et 4,54 millions du Fonds national de développement agricole (FNDA). L’exploitation dispose de trois étables et d’une salle de traite. Elle a déjà réceptionné 31 vaches de race Holstein et devrait recevoir prochainement 29 autres pour porter leur nombre à 60.

Pour la présente campagne agricole, un plan de culture de fourrage a été initié, et concerne 2 hectares de fourrage naturel et 11 autres pour l’artificiel, constitué essentiellement de sorgho (6 hectares), la luzerne (2 ha) et enfin le triticale avec 3 ha. Une superficie de 5 ha est déjà irriguée alors que 8 restants devraient l’être prochainement. Un autre programme de plantation concerne les bordures de l’exploitation qui sont plantés d’oliviers sur 1 ha et divers arbres fruitiers sur une superficie équivalente.

Une fois en vitesse de croisière, l’exploitation devrait produire 378 000 litres de lait/an, 30 veaux et 30 génisses. Disposant des commodités et matériels nécessaires, l’aspect extérieur de cet investissement tranche avec les constructions inachevées aux murs de briques ou de parpaings sans crépissage. Un bel exemple à suivre.

- Triste sort pour l’unité Jucta à Taher

L’unité Jucta de Taher, relevant du groupe public industriel Enajuc, rattaché au groupe Agro-Industries Spa Agro-Div, vit depuis des années une situation des plus déplorables. L’une usine est désormais entièrement à l’abandon. Le site mérite un toilettage pour redonner vie à cet espace industriel dont l’infrastructure paraît encore fiable. La visite faite ce mardi par une délégation de la wilaya nous a fait découvrir l’image d’un cimetière dans ce lieu créé en 1978 pour la production de 150 tonnes/jour de concentré de tomate.

L’unité dispose aussi d’une chaîne de production de conserve de fruits (confitures d’abricot, figue, pomme et poire) d’une capacité de 20 t/j ainsi que d’une autre chaîne de production de jus (Cheer-Pack) à la cadence de 1500 unités par heure. À l’arrêt depuis juillet 2015, l’Eurl dispose d’un effectif de 7 personnes. La mine triste se voyait sur tous les visages des personnes ayant visité cette usine qui ne demande qu’à être modernisée et rééquipée pour se relancer dans les productions agroalimentaires.

Disposant d’une assiette de 93 964 m², dont 14 841 m² bâtis, l’unité dispose d’un forage qui lui assure un débit de 20 litres par seconde et un réservoir de stockage de 1000 m3, ce qui la met à l’abri d’éventuels aléas d’alimentation en eau. Le responsable du site a informé la délégation qu’un projet de partenariat avec un opérateur privé national est dans sa phase finale. Le wali a instruit ses collaborateurs de préparer un dossier à remettre au ministre de l’Industrie et des Mines, qui devrait visiter la wilaya dans un très proche avenir.