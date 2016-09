Réagissez

Gabegie et laxisme sont deux maîtres mots qui trouvent bien leur signification dans la ville d’El Milia, où les chantiers les plus modestes peuvent s’éterniser.

Depuis plus d’une année, et pour les besoins de réfection et d’extension d’un petit tronçon de route d’une centaine de mètres reliant la RN43 à l’entrée de l’hôpital de la ville, les travaux se poursuivent à la même cadence. De temps à autre, un ouvrier ou deux font leur apparition. Ils entament des petits travaux et s’en vont, laissant ce chantier «misérable» sur son état. Il a fallu du temps et plusieurs mois pour que ce tronçon voie enfin le bout du tunnel.

Mais les travaux se poursuivent sur un rythme qui fait que le chantier risque de ne pas s’achever d’ici la saison des intempéries. «Même sans grands moyens, ce chantier aurait pu être terminé en quelques semaines, mais de là à le voir traîner plus d’une année après, il y a de quoi s’étonner», s’indigne le commun des visiteurs de l’hôpital. Justement, cette route est vitale pour l’hôpital, dont l’accès est souvent obstrué par les nombreux véhicules qui viennent engorger son entrée.

Des scènes de blocage de la circulation sont le lot quotidien de cet établissement, en dépit de l’interdiction de stationner devant son enceinte. La mise en place d’une plaque interdisant tout arrêt ou stationnement devant l’hôpital n’a pas réglé ce problème, puisqu’aucun des conducteurs des bus n’a daigné respecter cette signalisation. Chacun y va de son arrogance et de son incivisme pour garer son véhicule bloquant l’accès à l’hôpital.