El Milia (Jijel) : Les oiseaux de l’angoisse

Pour les habitants de la rue du 1er Novembre, la vie n’est plus qu’un épisode de souffrance et d’angoisse, avec la pollution engendrée par une colonie de hérons garde-bœufs qui y ont élu domicile.

Cette souffrance est dénoncée par des voix qui se sont lassées de s’adresser à qui de droit à El Milia, où rien n’a été engagé pour chasser ces oiseaux. «On ne respire plus que les odeurs de fiente, acide et répugnante dans nos maisons, nous sommes exposés aux pires des maladies respiratoires et dermatologiques», se lamentent des résidents de cette rue. «On a eu sur nos têtes et dans nos balcons et terrasses des serpents, des grenouilles et toutes sortes de ce qui peut être la nourriture de ces oiseaux qui la laisse tomber de leurs becs lorsqu’ils survolent nos maisons pour rejoindre cette colonie», se plaint, pour sa part, un autre habitant.

Longeant le célèbre square de la ville, un lieu de verdure et de quiétude, cette rue est en voie de perdre l’essentiel de ce qui fait sa beauté parmi les arbres et la végétation de ce qu’elle compte. Sur les lieux, on peut être témoin d’une catastrophe écologique causée par ces oiseaux, qui rappellent, de par l’angoisse qu’ils donnent aux habitants, le célèbre film d’Alfred Hitchkok. «A chaque tombée de la nuit, c’est l’angoisse pour nous, c’est plus de souffrance et d’odeur de fiente, ces oiseaux, c’est notre cauchemar», clame-t-il.

Outre une végétation qui a subi les ravages des fientes de ces échassiers, les arbres ont perdu leurs feuilles. Il ne reste plus qu’un sol découvert jonché de plumes et des déchets de ces oiseaux. L’on s’interroge, par ailleurs, sur ce que va être le nouveau siège de la daïra, qui est en cours de construction tout juste à proximité où ces hérons se rassemblent.

En attendant l’ouverture de cette administration, qui peine, soit dit en passant, à voir les travaux de certaines retouches prendre fin, il est fort à parier qu’il sera pénible pour ses employés de supporter autant d’odeurs asphyxiantes. Il y a quelques années, des arbres ont été sciés tout autour de l’ancien et actuel siège de la daïra pour faire fuir ces oiseaux sans pour autant régler le problème de ces héronnières.