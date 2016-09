El Milia (Jijel) : Le calvaire des usagers des bus

Réagissez

C’est dans les virages que les bus s’arrêtent à El Milia. Au vu et au su de tout le monde, ils s’arrêtent là où bon leur semble.

Devant le tribunal de la ville, c’est à droite de cette institution, et en plein virage, qu’ils garent pour faire le plein de leurs clients quand ils se dirigent vers la sortie nord de la ville. Si au centre-ville on leur a désigné deux points d’arrêts, ces bus continuent de sévir dans d’autres endroits, où ils s’arrêtent dès qu’un client leur fait signe de la main. «Il n’y a pas d’arrêt, chacun se comporte comme il veut, les conducteurs de ces bus sont maitres à bord, ils roulent doucement quand ils veulent et accélèrent quand ils le jugent opportun», s’élèvent des usagers.

Dans un simple parcours de quelques dizaines de mètres, ces bus peuvent s’arrêter plusieurs fois. Entre le centre-ville et le CEM Ettahdib, ils fixent plusieurs arrêts. «Au moins à quatre reprises, sans oublier un arrêt dans un virage devant le café El Kenz,, dénonce-t-on. Sur la ligne de l’hôpital, ces mêmes bus sont un calvaire pour leurs usagers.

Ils mettent le temps qui leur convient pour arriver à leur destination. Cette situation est loin de répondre aux normes les plus élémentaires pour garantir au client un minimum de respect, dans un contexte où les services concernés brillent par leur absence pour mettre un peu d’ordre dans ce secteur.