EL Milia : Climat de peur à Ouled Salah et El Atka

Réagissez

Situées à quelques kilomètres à l’extrême sud-est du chef-lieu de la commune d’El Milia, les localités d’El Atka et Ouled Salah risquent de rompre avec la quiétude dans laquelle elles ont toujours vécu.

Dans une lettre adressée au wali de Jijel par l’association qui les représente, les habitants expriment leur inquiétude face aux agissements d’«une bande de délinquants», venue semer le trouble dans les lieux.

Dans leur requête, dont une copie nous a été remise, ils rappellent que les 17 et 18 septembre, de graves dépassements ont été enregistrés à l’encontre des habitants, suite à des échauffourées qui les ont opposés à des individus composant cette bande. Leur crainte est d’autant plus justifiée qu’ils font face, soulignent-ils, à une bande revenue à la charge, après avoir été chassée une première fois suite à leurs requêtes. Les plaignants font part des agissements de ce groupe, qui a élu domicile au lieu dit «Lakhnak Di Al Kouhal», où ses membres s’adonnent à toutes sortes de vices, y compris, rappellent-ils, les jeux de hasard, la consommation de drogue, de psychotropes et d’alcool, créant un climat d’insécurité au sein de ces deux paisibles mechtas. Par ailleurs, les services de la Gendarmerie nationale ont annoncé avoir opéré une descente au lieu indiqué dans cette requête, ce qui a permis la saisie de 580 bouteilles de vin de différentes marques cachées dans la brousse. Les mêmes services précisent qu’aucun des individus fréquentant ce lieu, transformé également en un endroit de jeux de hasard, n’a été arrêté. Une enquête a cependant été ouverte pour arrêter les auteurs de ces méfaits.