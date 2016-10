El Aouana (Jijel) : Polémique sur la déviation de deux oueds

Réagissez

La déviation des cours de deux oueds sur la plage d’El Aouana, non loin du port de pêche et de plaisance en instance de livraison, a soulevé une certaine polémique dans cette ville côtière.

Initié pour la protection de ce port des inondations qu’il subit à chaque précipitation de pluie, ce projet n’a pas été du goût de certains habitants, qui voient en lui une source de pollution de la plage de la ville. Une lettre a même été postée sur un site d’information local à l’adresse du wali pour attirer son attention sur «les images choquantes et leurs effets néfastes sur l’environnement».

Contacté, le président de l’APC nous a renvoyés aux services de la DTP et du tourisme, qui supervisent, selon lui, ce projet, non sans faire remarquer que les eaux des deux oueds en question ont toujours été déversées sur la plage. «Ces eaux ont juste été canalisées par des conduites», a-t-il précisé. Cependant, dans la requête qui a été dressée au wali, on fait le constat «des oueds, pollués, de Zrara des ouled M’hamed et Kaa Safia, qui seront détournés sur la plage principale du village d’El Aouana !»

Entre cette indignation et les assurances du maire, il y a lieu aussi de faire le constat de l’autre projet du port de pêche et de plaisance, qui a un lien direct avec la canalisation de ces oueds, qui tarde à être livré. Initié pour renforcer les modestes infrastructures touristiques locales, ce port a battu tous les records dans sa réalisation. Depuis 2008, date à laquelle les premiers travaux ont été lancés, il est en toujours en attente de son ouverture. Les derniers travaux de VRD accusent, à leur tour, un retard, renvoyant à plus tard sa livraison.