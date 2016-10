Ecole Guellil Saïd : Des parents d’élèves dénoncent les conditions de scolarité

Réagissez

Réunis au sein de leur association, mardi dernier, des parents d’élèves de l’école Guellil Saïd, dans la ville d’El Milia, ont tenu à dénoncer les conditions de scolarité de leurs enfants.

Faisant le constat d’un établissement livré à lui-même, puisqu’il ne dispose même pas d’agents d’entretien et de sécurité, les concernés ont appelé à plus d’égard à l’école où leurs enfants poursuivent leur scolarité. «Il n’y a personne qui veille à la sécurité au sein de cette école, pas même un agent pour nettoyer les salles des cours ou les sanitaires, souillées par un tas d’immondices et de bouteilles en plastique, d’où se dégagent des odeurs répugnantes», constate un parent d’élève. «Comment se fait- il que les élèves n’ont même pas où se laver les mains avant d’aller à leur cantine, c’est une aberration de ne pas apprendre à l’enfant les bonnes manières d’hygiène, qui font partie de la pédagogie», se désole-t-il encore. Le comble, selon les propos recueillis, est que les salles de cours de cette école n’ont pas été nettoyées depuis, au moins l’année passée, faute d’un agent ou d’une femme de ménage. «Lors de la rentrée scolaire, ce sont les parents qui se sont débrouillés pour nettoyer les tables des couches de poussière qui les couvraient avant de ranger les chaises et les remettre à leur place», affirme-t-on.