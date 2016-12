Échanges scientifiques entre rhumatologues

Réagissez

Les rhumatologues de l’Est du pays étaient en conclave, jeudi dernier, pour un échange scientifique à l’occasion des troisièmes journées médicales de rhumatologie.

Reparti sur trois séances, ce rendez-vous, organisé par l’association des médecins de la wilaya de Jijel, a réuni, d’éminents spécialistes pour débattre de la prévention des handicaps moteurs.

Rhumatologue à la faculté de médecine et au CHU de Batna, le Dr Samy Slimani résumera en ces mots tout l’intérêt de cette spécialité : «Le rhumatisme est un ensemble de maladies qui touchent l’appareil locomoteur, essentiellement l’os et l’articulation, qui entrainent un handicap et occasionnellement même la mort dans certaines affections. Depuis 2012, cela devient le groupe des affections les plus fréquentes avec 1,1 milliard de personnes atteintes. Si l’arthrose demeure la plus fréquente des maladies rhumatismales, en Algérie la polyarthrite rhumatoïde est la seule affection qui touche 35000 adultes ; cette maladie n’est certes pas la plus fréquente, mais elle est la plus grave.

Pour ce qui est de la rhumatologie moderne, l’objectif est de dépasser la prise en charge standard qui repose sur la prescription à long terme des anti-inflammatoires en proposant des alternatives thérapeutiques, certes plus couteuses, mais mieux tolérées; le plus important dans la prise en charge des maladies rhumatismales reste la prévention qui repose sur l’activité physique et un poids idéal». Pour sa part, le Dr Abdelhamid Bouferroum, spécialiste en médecine interne, et président de l’association des médecins de la wilaya de Jijel, ce rendez-vous médical est le troisième que son association consacre à cette spécialité. «C’est grâce aussi au concours de l’université que nous organisons ces rencontres médicales», ajoutera-t-il. Pour le programme de cette journée, douze intervenants se sont relayés pour présenter des communications sur différents thèmes de la rhumatologie. La présentation de ces communications a été enrichie par des débats d’une grande teneur scientifique.