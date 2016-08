Réagissez

Il y aura du cinéma à la plage Kotama, au centre-ville de Jijel. Du 22 au 26 août, un programme cinématographique a été mis en place par la maison de la culture Omar Ousedik pour la projection de films à l’occasion de la journée du Moudjahid, célébrant les attaques du 20 août 55 et la tenue du congrès de la Soumam. L’espace aménagé à même le sable de la zone de baignade de cette plage sera le théâtre de la projection de ces films, chaque soirée à partir de 22h. En ouverture, il sera procédé à la projection du film «colonel Lotfi» du cinéaste Ahmed Rachedi. La suite du calendrier élaboré sera suivie, à raison d’un film chaque soirée, et le public aura droit aux films «Le puits / El Bir» de Lotfi Bouchouchi, «Zabana» de Saïd Ould Khelifa, «El Boughi» de Ali Aissaoui et enfin, «Opération Mayot» de Akacha Touita. Cet événement, indiquent les organisateurs, s’inscrit dans le cadre des manifestations culturelles et artistiques de l’année 2016 et des soirées estivales. Des figures artistiques et de télévision, ainsi que des cinéastes sont annoncées pour prendre part à ces journées de cinéma dont Ahmed Rachedi, Abdelmadjid Selamna et Omar Ben Zeka, Bahia Rachedi, Salah Ougrout et Hassane Kechach.