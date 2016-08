Deux sœurs et leur cousine périssent dans un accident de la circulation

Réagissez

Deux sœurs, Rachida et Meriem, et leur cousine maternelle, Faten, âgées respectivement de 31, 24 et 23 ans ont trouvé la mort, samedi dernier vers 14h, dans un tragique accident de la circulation, survenu non loin de la commune d’El Ancer, à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Jijel. Tuées sur le coup, les filles, dont l’une a été projetée à l’extérieur, étaient à bord d’une voiture de marque Huyndai Accent, conduite par le père des deux sœurs, à côté duquel se trouvait leur mère. Leur véhicule a dérapé dans un virage dangereux, sur la double voie express de la RN43, avant de survoler la route et s’engouffrer dans un endroit boisé en contrebas de la chaussée, a-t-on constaté à notre passage. Les corps sans vie des jeunes filles ont été retirés par les éléments de la Protection civile, pendant que le conducteur du véhicule et sa femme ont été évacués vers l’hôpital de la ville d’El Milia. Leur état de santé n’inspire aucune inquiétude. Amor Z.