Deux morts par noyade en 15 jours

Réagissez

La montée progressive de la température attire de plus en plus d’adeptes de la baignade. Malheureusement, depuis le début de ce mois de mai, la liste des décès a été ouverte pour cette saison, puisqu’on enregistre déjà deux cas de noyade. La première victime est un jeune de 24 ans issu de la wilaya de Sétif, qui s’est noyé sur la plage Kotama de Jijel, vendredi 5 mai, et dont le corps a été rejeté par la mer quelques jours après sur le rivage de Tassoust, à 6 km à l’est de Jijel.

Le week-end dernier, les services de la Protection civile ont repêché le corps d’une enfant de 15 ans, qui a trouvé la mort sur l’oued Irdjana, près d’El Meharka, dans la commune d’El Ancer.

Les mêmes services indiquent que deux autres personnes ont été sauvées d’une mort certaine, ce dernier week-end, au niveau de la plage des Aftis, dans la commune d’El Aouana. Le premier est un homme de 38 ans, originaire d’El Eulma, dans la wilaya de Sétif, qui a été sauvé in extremis, alors que le deuxième, âgé de 24 ans, et originaire de la même wilaya, récupéré en mer, alors qu’il était en détresse.