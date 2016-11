Deux millions de dinars pour la JSD

Réagissez

Le centre d’accueil et de repos des travailleurs de l’éducation a abrité, hier, la cérémonie de signature d’un contrat de sponsoring entre le groupe industriel italien Danieli et le club phare de la wilaya de Jijel, la JSD.

Le chèque d’un montant de 2 millions de dinars a été remis par le représentant du président du groupe, Dario Ricci, au président de la JSD, Djamel Baouz, en présence de Lusina Lorenzo, représentant de Danieli Construction, du directeur de la jeunesse et des sports (DJS), Amar Djaïz, du DG-adjoint d’AQS, Sofiane Chaib-Sebti, et du PDG du port de Djendjen, Abderezak Sellami. Dario Ricci dira à l’occasion : «Nous aimons beaucoup le football en Italie et c’est avec plaisir que nous faisons ce geste envers la JSD.» Pour sa part, le PDG du port de Djendjen a promis une autre action de sponsoring au profit de la JSD, en disant : «Nous allons franchir un pas et dans les jours à venir nous allons concrétiser ce que nous disons par un chèque.» Le directeur général adjoint d’AQS, en tant qu’ancien international de handball, dira de son côté que «c’est un début et que le soutien pour le sport sera par la suite encore plus important avec l’entrée en production du complexe».

Outre le chèque, le club a bénéficié d’une tenue complète, de survêtement, de parkas, ainsi que des ballons pour une valeur qui avoisinerait les 700 000 dinars.

Mme Dalila Bahloul, directrice de groupe Danieli, nous dira que d’autres actions sont prévues pour sponsoriser d’autres structures, notamment des écoles. Pour sa part le président de la JSD a tenu à remercier les Italiens pour ce geste avant d’offrir un cadeau symbolique aux représentants de Danieli, AQS et le wali représenté par le DJS, alors que le président de l’Association des vétérans de la JSD a, quant à lui, offert un fanion aux donateurs italiens.

Il y a lieu de rappeler que cette aide dans le domaine sportif est la deuxième après celle consentie par le même groupe Danieli à l’équipe de l’US El Milia, il y a quelques mois pour un montant de 1,5 million de dinars. Danieli Construction, qui fait partie du groupe industriel Danieli SPA, est l’entreprise en charge de la réalisation du complexe sidérurgique AQS dans la zone industrielle de Bellara, commune d’El Milia.