Des vêtements et des repas chauds pour les sdf

Des SDF de la ville de Jijel ont été couverts de vêtements chauds en plus des repas qui leur ont été offerts lors d’une sortie nocturne initiée, mercredi dernier, par les services de la sûreté de wilaya, en collaboration avec la direction de l’action sociale et de la solidarité, de l’APC et du Croissant-Rouge algérien.

Errant de jour comme de nuit d’un coin à l’autre en pleine saison de froid, dans les différents quartiers de la ville, cinq personnes ont été prises en charge par ce mouvement de solidarité, qui leur a permis de goûter, l’espace d’une nuit, à de la nourriture chaude.

Deux de ces SDF ont été placés au foyer des personnes âgées d’El Aouana, en attendant que des solutions soient trouvées aux trois autres. Les initiateurs de cette opération comptent mener, a-t-on fait savoir, les mêmes actions durant toute la saison du froid. Il faut rappeler que des sorties du même genre ont souvent été programmées, notamment durant la période hivernale, mais le phénomène de l’errance des sans domicile fixe, des malades mentaux et d’autres cas sociaux, qui ne trouvent pas de refuge est toujours visible.

Ces sorties ont néanmoins le mérite de venir en aide à ces personnes vulnérables, qui ont besoin, non seulement de la nourriture et des repas chauds, mais aussi d’un soutien psychologique.