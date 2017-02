Réagissez

Les puristes et les nostalgiques du beau football ont été conviés à une belle rencontre entre deux grandes écoles de ce sport ayant opposé, jeudi dernier, au stade colonel Amirouche de Jijel, les vétérans de la JSD et du MOC dans un match de gala pour célébrer la journée nationale du Chahid.

Et quoi de plus palpitant que de retrouver des footballeurs racés, gardant intact leur talent en dépit du poids de l’âge, qui se sont donné la réplique devant un public, certes clairsemé, mais réagissant par des applaudissements à leurs gestes techniques. «On est venu rendre visite à nos amis et frères», dira Abdelhafid Fendi, un des derniers stratèges de la célèbre équipe du MOC, tombée depuis dans l’oubli des divisions inférieures. Rehaussée par la présence du wali, Larbi Merzoug, venu donner le coup d’envoi, cette rencontre a rassemblé dans une ambiance fraternelle des hommes qui ont répondu présents à l’appel de la section locale de l’organisation nationale des enfants de Chouhada.

Par cette initiative, les responsables de cette section ont fait d’une pierre deux coups, en célébrant, la journée nationale du Chahid dans un cadre purement sportif et en faisant de cette date un moment de recueillement à la mémoire des martyrs. Par ailleurs, et pour la même circonstance, l’association des anciens footballeurs du CRB El Milia a elle aussi prévu des retrouvailles sportives pour cette journée. Une cérémonie en l’honneur de sept fils de martyrs, anciens joueurs de cette équipe, est prévue pour être organisée, aujourd’hui samedi. Selon son président, l’association a saisi cette date «pour honorer ces joueurs et rendre hommage à la mémoire de leurs pères, qui se sont sacrifiés pour la libération du pays». Il convient de rappeler que les festivités officielles marquant cette journée se dérouleront également, ce samedi, dans la commune de Djimla, en présence des autorités de la wilaya.