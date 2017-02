Des potentialités sous-exploitées

Réagissez

Les potentialités naturelles offrant une bande de littoral de 120 km, une surface maritime de pêche de 10 166 km2, en plus des oueds El Kébir et Djen Djen, des golfes maritimes et une réserve marine, n’ont toujours pas permis au secteur de la pêche dans la wilaya de Jijel de connaître son essor.

Bénéficiant de quelques infrastructures, dont certaines sont dans l’attente d’une livraison incertaine, d’autres, abandonnées, et le reste en activité, la filière halieutique est, à l’image de la sardine et des autres produits de pêche qui se vendent à prix d’or, confronté à un état des lieux pas toujours reluisant. Au port de pêche et de plaisance d’El Aouana, un projet est en chantier depuis 2008, c’est toujours l’attente d’une ouverture improbable de cette structure. Différée d’une date à l’autre, la livraison de cette importante infrastructure n’en finit pas de soulever moult interrogations.

Après l’achèvement des travaux, tout a buté sur les VRD, dont la réalisation est toujours d’actualité. Il reste qu’une fois mis en service, ce port, implanté à El Aouana, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Jijel, permettra d’accueillir 280 unités, dont 100 pour la pêche maritime. Mis en exploitation en 1993, le port de pêche de Ziama Mansouriaah a une capacité de 100 unités, et celui de Boudis, à Jijel, entré en service en 2006, peut accueillir 135 unités.

Par ordre d’importance, c’est le port d’El Aouana, en attente d’être livré, qui vient en tête de ces infrastructures. Boudis et Ziama complètent la liste de ces infrastructures, amputée de deux ports d’échouage implantés à Sidi Abdelaziz et à Ouled Bounar, à Jijel, qui ont purement et simplement été abandonnés après leur réalisation. Le secteur de la pêche peut également compter sur l’apport de quatre barrages dans la wilaya de Jijel, ce qui permet d’offrir des opportunités d’investissement en aquaculture continentale. L’aquaculture marine offre, quant à elle, des opportunités d’investissement dans des projets, dont certains sont en phase de concrétisation, de pisciculture marine en cage flottante, de conchyliculture et de production de crevette.