Nouria Benghabrit à l’école Grimat

La ministre de l’Education a effectué une visite sur le terrain à Jijel, dimanche dernier, en se déplaçant notamment à Bazoul et Dekkara dans la commune de Taher, Kaous, Timizar, El Aouana et Jijel.

Elle a notamment posé la première pierre pour la réalisation d’un lycée à Bazoul et visité une classe d’enfants trisomiques à l’école Messaoud Grimat, à Jijel, où elle s’est longuement enquise du travail effectué avec ces enfants. La ministre s’est aussi particulièrement intéressée aux laboratoires d’informatique, dont cette école a bénéficié du premier lot pour le cycle primaire. Ces derniers ont été déjà installés dans l’ensemble des lycées et CEM, alors que 38 écoles sont programmées pour en bénéficier avant la généralisation à l’ensemble des 382 établissements du cycle primaire.

La ministre a considéré que l’informatisation joue un rôle important, et d’annoncer le lancement d’une grande opération relative à la didactique des disciplines, qui sera lancée prochainement à partir de Biskra. Répondant à des questions des journalistes lors d’un point de presse organisé à l’école Grimat, la ministre a vivement souhaité que les enseignants agissent avec responsabilité en évitant tout débrayage qui pourrait nuire aux élèves, notamment ceux concernés par les examens de fin d’année.

Elle a, par ailleurs, répondu à une question sur le phénomène de la violence en milieu scolaire, pour lequel, tout en relevant la période critique de l’adolescence de cette nouvelle génération et ses besoins d’expression dans l’enceinte scolaire, elle a rappelé les conventions signées avec la DGSN et le ministère de la Défense nationale, mais aussi de détendre le climat en faisant participer les élèves, et d’annoncer des mesures qui seront prises d’ici la fin du mois de février prochain.

Pour ce fait, ces mesures devraient concerner des activités parascolaires, comme le théâtre scolaire dans les établissements qui disposent de salles aptes à accueillir ce genre d’action de divertissement. La ministre de l’Education nationale est arrivée samedi, elle a réuni en début de soirée les cadres de son secteur à la salle de délibération de l’APW et a insisté sur le volet formation, qui doit désormais revêtir une grande importance dans le secteur pour améliorer tant la qualité de l’enseignement que la gestion des établissements.