Des localités sans gaz

La commune enclavée de Ghebala, à l’extrême sud-est de la wilaya de Jijel, est en butte à des difficultés de raccordement de la population en gaz naturel. Le projet, qui a pris un grand retard sur les délais de mise en service, est bloqué depuis quelques mois. Des sources locales indiquent que des problèmes liés au financement de l’opération sont à l’origine de ce blocage. «On nous a informés que c’est le retard dans le paiement des entreprises de réalisation qui est la cause de cet arrêt», nous a-t-on précisé. Ce contretemps, qui dure depuis le mois de juillet dernier, selon les mêmes sources, a retardé l’inauguration du projet prévue le 20 août dernier.

Quelles que soient les causes de ce retard, cette opération a déjà connu des blocages par l’opposition de quelques familles au passage du réseau sur un terrain dont elles revendiquent la propriété. Si ce problème a fini par être réglé, cet arrêt est venu compromettre un projet très attendu par une population encore dépendante du bois pour se chauffer en hiver lors des épisodes de grande tension sur le gaz butane. Outre le chef-lieu de la commune, plusieurs autres localités sont concernées par le raccordement en gaz naturel à l’issue de cette opération, ce qui aura un impact certain sur l’amélioration des conditions de vie des habitants de cette commune, l’une des plus pauvres de la wilaya de Jijel.