Des études pour surmonter la phobie des maths

La salle des conférences de la bibliothèque centrale de l’université de Jijel a abrité la première séance des «Lundis de l’environnement» (LDE) de la saison, avec au menu deux communications sur deux sujets différents.

La première donnée par Nawel Adjeroud, maître de conférences en biologie à l’université de Béjaïa, qui a présenté les apports des raquettes du figuier de Barbarie dans le traitement des eaux usées, alors que la deuxième, animée par le Dr Fatine Aliouane, jeune maître de conférences en mathématiques à Jijel, s’est étalée sur la peur et l’anxiété que suscitent les mathématiques pour certains.

Dans le premier sujet, la maître de conférences a présenté une technique de traitement des eaux usées, qui permet l’élimination de la turbidité et des métaux lourds comme le cuivre. L’extrait de ces raquettes, un mucilage qui, grâce à sa composition en polysaccharides, favorise la floculation. La deuxième communication s’est penchée sur une préoccupation qui intéresse plus d’un, notamment les parents qui s’inquiètent des résultats de leurs enfants en mathématiques. Le Dr Fatine Aliouane s’est interrogée si les mathématiques étaient une fatalité? La phobie des maths, dira-t-elle, a même empêché certains d’étudier des disciplines plus stimulantes dans lesquelles cette matière joue un rôle fondamental.

Après une approche biologique expliquée par une augmentation du taux de cortisol, une hormone qui joue un rôle dans le stress avant d’aller vers l’approche psychologique. «Le problème est que la mémoire de travail est particulièrement sensible au stress et peut facilement disjoncter sous pression», dira-t-elle.

C’est pourquoi le calme participe efficacement à aider le phobique à surmonter son stress, contrairement à celui qui «se sent observé ou jugé» qui peut perdre ses moyens. Des études ont montré, dira-t-elle, que le cerveau arrive à compenser une perte de contrôle émotionnelle et de prôner l’apprentissage du contrôle de la peur au moment où elle survient, et de donner cette boutade d’Albert Einstein qui disait : «Ne vous inquiétez pas si vous avez des difficultés en mathématiques, je peux vous assurer que les miennes sont bien plus importantes !»

Un riche débat a suivi cette présentation, dans lequel l’importance du rôle de l’enseignant a été relevée, ou encore le regret de la suppression du calcul mental du système éducatif. A noter enfin que dans la désormais tradition des LDE, le Pr Youcef Boufetouha, spécialiste en géologie minière, admis à la retraite après plusieurs décennies de travail et d’enseignement dans les universités de Constantine et Jijel, a été honoré en présence de sa famille et de la part des organisateurs un cadeau qui lui a été remis par son fils Badis.