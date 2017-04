Des entreprises en bâtiment en difficulté à Sidi Marouf

Réagissez

Deux chefs d’entreprise se sont plaint des difficultés financières qu’ils rencontrent dans la réalisation d’un programme de 130 logements socio-locatifs à Sidi Marouf, au sud de la wilaya de Jijel.

Face au wali, venu s’enquérir de l’état d’avancement de ce programme, ils ont fait part de la situation difficile à laquelle ils sont confrontés, suite au non-paiement de leurs situations. A travers leur déclaration, ils ont laissé entendre qu’ils ne peuvent plus supporter cet état de fait, qui risque, ont-ils clamé, d’avoir des répercussions sur la poursuite de ce chantier. L’un d’eux a déclaré avoir un montant de plus de cinq milliards de centimes à recouvrer auprès du maître de l’ouvrage, au titre d’un programme réalisé dans la commune de Khiri Oued Adjoul, en plus de celui en cours de réalisation à Sidi Marouf .

«Entre les deux, j’ai dix situations, trois dans ce chantier et sept autres à Oued Adjoul, je ne peux plus avancer dans ces travaux, je suis en pleine difficulté», a-t-il soutenu. Dans le seul programme de Sidi Marouf, il affirme avoir supporté les frais de quelque 1,5 milliard de centimes depuis le lancement de ce chantier sans avoir encaissé le moindre sou. Face à ces doléances, le wali s’est montré rassurant, appelant ces interlocuteurs à patienter un peu plus en leur promettant que leur problème trouvera une solution dans les meilleurs délais. Pour les rassurer davantage, il les a invités à se rapprocher du directeur de l’OPGI et du chef de daïra de Sidi Marouf pour plus d’explications à ce sujet.