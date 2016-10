Des embûches sur les voies du retour

Réagissez

L’annonce de l’ouverture du CW137 traversant les monts Guerrouche, lors d’un récent déplacement du wali dans cette région à forte densité forestière, est de nature à désenclaver des contrées entières, restées isolées durant une longue période.

Reliant les communes de Selma Ben Ziada et d’Erraguene Souici sur une trentaine de kilomètres, ce tronçon nécessite encore quelques aménagements, avant qu’il ne soit opérationnel, selon le constat fait. Une enveloppe de 13 milliards de centimes a été débloquée pour les travaux restants, en attendant l’ouverture définitive de cette voie pour permettre le retour et la fixation de la population. Repris à chaque circonstance, le souhait de voir la population reprendre le chemin du retour reste cependant un vœu pieux, même si on assiste depuis un certain temps à quelques mouvements.

La sécurité retrouvée grâce à la présence permanente des éléments l’ANP a certes contribué à ce mouvement, mais sur le terrain beaucoup reste à faire. Autant dire que si on prévoit l’ouverture du CW137, l’impraticabilité d’un long tronçon du CW137 B reliant Erraguene Souissi à Ziama Mansouriah, a pesé sur les velléités de retour des habitants. S’étendant sur une trentaine de kilomètres, cette route est plus que jamais au centre des préoccupations, même si une grande partie de son itinéraire a été aménagée.

«Quelques tronçons sont encore impraticables et nécessitent des travaux d’aménagement», note un responsable communal. Les usagers de ce parcours constatent qu’il est caillouteux et accidenté sur une dizaine de kilomètres dans sa partie nord. Sa traversée reste une pénible expédition pour les rares véhicules qui l’empruntent. Voie névralgique entre la région des Babors, Erraguene et Ziama Mansouriah, l’aménagement de ce tronçon facilitera le déplacement de la population. Il permettra également, et c’est le souhait des responsables locaux et des amateurs des expéditions en milieu forestier, de valoriser le potentiel touristique, dont jouit l’Éden du chef-lieu de la commune d’Erraguene. Paisible, mais surtout propre, ce village, une perle de la nature au bord d’un barrage au lac d’un bleu turquoise, gagnerait plus en contact avec son monde.