Des décharges devant des établissements scolaires

La pollution générée par les déchets ménagers dans la ville d’El Milia n’a pas épargné les établissements scolaires, dont certains sont directement exposés à ce risque.

A la cité Lemridja, on n’a pas trouvé mieux que de faire du mur d’enceinte du lycée Houari Boumediène, faisant face aux blocs d’habitations, un lieu où on se débarrasse des ordures. Plus loin de là, au lieudit Arsa, dans le quartier populaire de Adjenak, l’incivisme a donné lieu à un immense dépotoir au beau milieu de deux établissements scolaires.

De la même manière que les riverains, les élèves de l’école Kehal Mohamed et du CEM Ayad se retrouvent exposés à un grave problème de pollution, menaçant leur santé. Si la collecte des déchets ménagers a toujours été un véritable casse-tête pour les responsables locaux, le problème de cette décharge est soulevé avec une telle acuité qu’il nécessite une solution pour épargner aux élèves et à la population les risques sanitaires que cette situation peut engendrer. En dépit des requêtes et des cris d’alerte lancés à l’adresse des responsables concernés, la situation n’a pas changé. Pis encore, elle s’aggrave davantage, eu égard à l’accumulation des ordures, débordant des bacs installés sur place. Il faut dire que les désagréments causés par ce dépotoir n’ont épargné ni les élèves de ces deux établissements scolaires, ni les habitants, ni les commerçants, ni encore les passants empruntant cette route. La cote d’alerte de cette décharge a été atteinte avec ces animaux, des brebis, des moutons et des vaches laitières, qui viennent se nourrir des déchets. Le comble est qu’on s’efforce, devant un tel spectacle, d’apprendre aux élèves les vertus de l’hygiène et de la protection de l’environnement.