Déluge d’eau et de boue sur la ville

La boue s’est mêlée aux eaux usées pour se déverser sur toute la ville d’El Milia, notamment dans sa partie basse, mardi, suite aux violents orages qui se sont abattus sur la région. Et c’est encore une fois l’obstruction des avaloirs et des réseaux d’assainissement qui ont failli provoquer des drames au sein d’une population, qui a compté sur ses moyens pour se débarrasser de la boue.

Des établissements scolaires, des maisons et des commerces ont été inondés, pendant que des routes ont été coupées dans certains endroits. Les enfants scolarisés ont éprouvé les pires difficultés pour rejoindre leurs écoles et s’ils sont arrivés à les atteindre, c’est dans des classes gelées qu’ils ont suivi leurs cours. Les accès menant à certains établissements sont restés impraticables. «Où sont-ils ces élus qui ont géré la ville durant deux mandats pour la débarrasser de cette gadoue, peuvent ils intervenir?», s’est-on interrogé. «C’est la responsabilité de ces gens qui, par leur silence complice, ont encouragé les constructions illicites qui ont tout bloqué dans certains endroits», peste-t-on. Durant toute la journée de mardi, il n’y avait pourtant personne parmi ces élus, partis chasser les voix des citoyens, qui n’hésitent plus à les dénoncer à haute voix, pour prêter main-forte aux habitants en détresse. Le laxisme dans la gestion du fléau des constructions illicites a eu pour conséquence une situation, aujourd’hui ingérable. Le manque d’entretien et de nettoyage des avaloirs à l’intersaison a encore accentué le problème. Les ordures, les déchets en plastique et un tas de détritus, qui se sont accumulés à longueur d’année, ont fini par tout boucher, empêchant que les eaux de pluie prennent leur cours normal dans les réseaux.