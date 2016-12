Réagissez

Les deux grands projets structurants en cours de réalisation dans la wilaya de Jijel, à savoir le complexe sidérurgique et la pénétrante à l’autoroute Est-Ouest, ont permis la création de 3400 postes d’emploi. Selon un rapport présenté lors de la réunion périodique consacrée au suivi de ces deux projets et présidée par le wali,

Larbi Merzoug, ce nombre est appelé à croître avec l’avancement des travaux, notamment au niveau des trois laminoirs, des deux aciéries et de l’unité de la réduction directe. Outre la réalisation d’une usine de chaux et de stations de traitement des eaux et d’électricité, les projets liés à ce complexe industriel concernent la mise en place d’une double voie ferrée reliant le site de Bellara et le port de Djendjen et l’alimentation de cette zone en gaz et en eau à partir du barrage de Boussiaba. Le plan de réalisation de ce projet prévoit l’achèvement de l’ensemble des unités industrielles de ce complexe au mois de juillet 2017, tandis qu’on retient la date de 2019 pour la livraison de la réduction directe.

Le communiqué des services de la wilaya précise, par ailleurs, que les différents ateliers de ce complexe emploient actuellement 2100 travailleurs, un chiffre qui pourra atteindre les 3000 personnes d’ici la fin de la réalisation de ce projet, selon les mêmes services. La mise en exploitation du complexe de Bellara générera 1500 postes d’emploi directs et quelque 10 000 autres indirects, selon les prévisions des responsables concernées. A l’autoroute Est-Ouest, on affirme que les travaux connaissent une meilleure cadence avec la réalisation de 17 ouvrages d’art et d’un tunnel de 1800 mètres, ce qui a permis le recrutement de 1293 personnes et la mobilisation de 362 engins pour ces opérations.