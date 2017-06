Coup d’envoi officiel de la saison estivale

Réagissez

Le wali de la wilaya de Jijel, Larbi Merzoug, a officiellement donné le coup d’envoi de la saison estivale de l’année 2017, jeudi dernier, à partir de la commune côtière de Khiri Oued Adjoul, une région communément appelée Beni Belaid, à une quarantaine de kilomètres, à l’est du chef-lieu de la wilaya. Cette cérémonie a été l’occasion de dévoiler le nombre des plages ouvertes à la baignade pour cette saison.

Au nombre de 27, soit trois de plus que les précédentes éditions, ces plages auront à accueillir les estivants, qui seront nombreux à se déplacer pour visiter la corniche, ses grottes, les sites montagneux et les divers paysages de la région tout au long d’un littoral qui s’étend sur 120 kilomètres de côtes.

De cette liste est exclue la célèbre plage d’Oued Z’hor, à l’extrême Est de la wilaya de Jijel, et seule fenêtre sur la mer de la commune d’El Milia. Contrairement aux vœux exprimés par la population de la région et des instructions du wali, données à l’occasion de sa visite à cette plage, au mois d’avril 2016, pour la réhabilitation des quelques infrastructures existantes en prévision de sa réouverture, Oued Z’hor, restera encore une fois fermée. Il est à rappeler qu’en dépit de sa fermeture pour des raisons de sécurité depuis plus de vingt ans, les estivants sont de plus en plus nombreux à venir la redécouvrir et l’explorer à la faveur du calme et de la quiétude retrouvée. L’année passée, ils étaient des milliers à passer leurs vacances dans cette région dans une ambiance digne des plages les plus fréquentées de la wilaya, malgré l’absence d’un quelconque dispositif de surveillance de la baignade. En termes de statistiques sur l’affluence estivale de l’année 2016, la plage du rocher noir a été la plus fréquentée avec 1 343 380 estivants, suivie de près de celle de Sidi Abdelaziz, avec 1 326 805 visiteurs. La plage de Lemzaïr est arrivée en troisième position avec 1 000 330 estivants.