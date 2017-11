Confession de Nina Lys Affane au SILA

Réagissez

Après un parcours des plus riches dans le monde de la poésie, où elle a brillé par des participations à plusieurs festivals poétiques internationaux, Nina Lys Affane sera au rendez-vous du Salon international du livre d’Alger (SILA).

Elle sera présente dans cet événement culturel d’envergure pour exposer et mettre en vente-dédicace son tout dernier-né poétique, Confession, édité par la maison libanaise Dar El Mouallef. «Je viens d’être informée par l’éditeur Dar Al Moualef du Liban qu’il a programmé la présentation et la vente-dédicace de mon livre intitulé Confession, paru en 2017, au SILA, le 2/11/2017 à partir de 17 heures au stand Dar Al Mouallef», nous a-t-elle informé.

Cet ouvrage est également programmé dans d’autres Salons internationaux du livre durant la saison culturelle 2017/2018, notamment à Beyrouth, au Liban, au mois de décembre prochain, où Nina Lys Affane sera invitée pour déclamation et vente-dédicace.

Pour rappel, l’auteure de ce livre n’est autre qu’une femme jijelienne de la Corniche, qui vient de signer son quatrième recueil poétique, après En pourparlers avec l’Amour, édité en 2011, A la lisière du temps, dont l’édition est revenue à l’ANEP en 2014, et Confession, un ouvrage de 145 pages édité au Liban par Dar Al Mouallef en 2017. Fracas des sens» est enfin son quatrième ouvrage qui sera édité au Canada par la maison d’édition La couleur des mots, le mois prochain.

Nina Lys Affane a pris part à de nombreux événements poétiques et garde pour projets des prochaines publications en France en enregistrements audio, tout comme elle sera présente au Mexique pour le Festival international d’art et de poésie au mois de mars 2018. Des invitations lui sont annoncées de France et du Portugal pour l’année 2018.



Extrait de ses poèmes

Dans le lointain exil,

L’âme habitée par le doute

Des visions fantômes

Des démons en route

Des sens ...

Se profilèrent en moi

Créant ombre et lumière

Homme son contraire

Mon sage, mon mage

Mon ... démon visionnaire

Une façon d’être

Et non être

Avec mes grandeurs

Mes bêtises me tordant le cou

Racontant l’irréel du réel

Sur la mage de l’imaginaire

Et le chemin du chaos