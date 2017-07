«Clé 13», un groupe en pleine ascension

Réagissez

«Clé 13» en concert

Son nom est tiré d’une clé porte-bonheur. «Clé 13», le groupe de musique de Jijel, s’est, depuis sa création en 2010, révélé être une formation qui séduit à chacun de ses passages sur scène ou sur les plateaux radiophonique et télévisuel.

Grâce à sa persévérance, le groupe vient d’être sélectionné par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel, en collaboration avec l’Institut français d’Algérie et l’établissement culturel de la Ville de Paris, FGO-Barbara, pour participer à la formation «La musique, de la production à la scène». La formation, qui réunira 6 formations musicales sur les 28 candidatures, sera clôturée le 8 septembre prochain par un concert à Alger avec la participation des 6 groupes.

L’histoire a commencé en 2010 au campus universitaire de Tassoust (8 km à l’est de Jijel) grâce notamment au chanteur, parolier et compositeur, Mohamed-Amine Boulassel, qui avait commencé à placer dans son tiroir des compositions qui seront par la suite réarrangées, une fois débarrassé du poids des études.

«Clé 13», c’est la réunion de quelques jeunes universitaires que la musique a unis pour s’engouffrer dans une aventure qui devrait être consacrée par un premier album d’une dizaine de chansons d’ici la fin de l’été ou le début de l’automne.

Les maquettes d’au moins 6 arrangements finis sont déjà prêtes. Un clip de leur chanson Lella Sabrina1, une chanson reggae qui a été appréciée par les internautes et qui a fait un bon parcours dans l’émission télévisuelle diffusée sur D’Zair TV, Dynam-Hit, présentée par Kamel Dynamite, le présentateur de la mythique émission Bled-Music au début des années 90. La chanson est classée à 11e place au Dynam-Hit, avant de descendre, dès la 2e semaine, à la 4e place, à la deuxième loge, la semaine suivante. Tourné à Béjaïa, le clip a été écrit par Mohamed Amine Boulassel, alors que la production et la réalisation sont de Ramzi Boussaria.

Le travail en studio aussi est réalisé à Béjaïa et les membres du groupe n’ont pas tari d’éloges sur le travail effectué par le technicien du son, Samir Sebane. Autour de Mohamed-Amine Boulassel, on retrouve le guitariste, mais aussi compositeur, Abdelhakim Rouidi, le deuxième guitariste, Mehdi Mezreg, le bassiste, Nouredine Rida, Youcef Bousdira au clavier, Ahmed-Mounir Kechacha à la batterie et Abderrahim Benkhider aux percussions.

Lors d’une discussion avec les membres du groupe, ils révèleront que la première scène à laquelle le groupe a été invité fut animée en 2012 au Théâtre régional de Constantine sur invitation de l’Universal Learning Center (ULC), une école privée de Constantine.

En 2013, «Clé13» participe à une rencontre des arts expressifs à Chlef et l’année suivante à Béchar au Festival de la musique Diwane. Le groupe, qui s’est déjà produit aux universités de Jijel et Béjaïa, demeure quand même moins connu dans la wilaya d’origine, où les invitations à participer ne sont pas légion. Durant l’été 2014, «Clé 13» a été invité à participer à la première rencontre musicale en hommage au groupe «Lions d’Akbou», une manifestation qui se veut une occasion pour les jeunes artistes de dévoiler leurs talents.

La musique de «Clé 13», savamment mijotée, est une fusion de plusieurs genres musicaux. On y retrouve du reggae, de la pop et du gnawi.

Pour la langue, l’arabe populaire est privilégié, bien que des passages en anglais sont parfois incrustés dans le texte. Pour les thématiques, le parolier nous dira qu’il s’agit essentiellement de problèmes sociaux et de mise en dérision de certains aspects, notamment politiques. Il y a lieu de relever un passage à vide d’une à deux années du groupe avant son retour dès le début de l’année 2016.