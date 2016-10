Campagne contre la drogue et la cybercriminalité

Réagissez

Une campagne de sensibilisation contre la drogue et la cybercriminalité a été lancée à la fin du mois de septembre par les services de la sûreté de wilaya en collaboration avec la direction de l’éducation nationale.

Cette opération qui vise à prévenir les jeunes contre l’addiction aux stupéfiants et le mauvais usage de l’internet concernera 48 établissements éducatifs de la wilaya. Ainsi et jusqu’au 6 octobre, des rencontres avec les élèves seront organisées en surfant avec eux sur des réseaux sociaux et d’autres sites, tout en les orientant vers l’usage utile et positif du Net. La frange des jeunes est celle qui demeure la plus ciblée par les individus mal intentionnés sur la Toile.