Balade en mer pour des enfants aux besoins spécifiques

Les petits passagers et leurs encadreurs avec l’équipage

Une trentaine d’enfants handicapés mentaux du centre psychopédagogique des 40 hectares et de l’annexe pour enfants autistes de la ville de Jijel ont été conviés à une balade en mer, à l’initiative du commandement des forces navales de la Façade maritime Est relevant de la 5e région militaire, jeudi dernier. Accompagnés de leurs encadreurs et des officiers de la base navale, ces enfants ont pu profiter de moments agréables durant cette promenade de plaisance.

Le remorqueur des hautes mers, El Moussaned, à bord duquel ils ont pris place a d’abord viré, à sa sortie du port, en direction de Djen Djen, avant d’effectuer un tour vers la baie ouest de la ville de Jijel pour ensuite retrouver son bassin d’accostage. Avant cette sortie, des tee-shirts et des casquettes à l’effigie de la Marine nationale ont été offerts à ces enfants par le général Maâlaoui Salah, commandant de la Façade maritime, lors d’une réception qui leur a été offerte.

Selon une déclaration remise à la presse, cette initiative s’inscrit dans le cadre de «la politique de communication et de solidarité du haut commandement de l’ANP, qui a permis à ces enfants de monter à bord d’un navire militaire et d’effectuer une promenade de plaisance dans les côtes de Jijel».

Saluant pour sa part cette initiative, un responsable du centre psychopédagogique a fait part de son bonheur de voir ces enfants profiter de cette balade «dans un cadre convivial, grâce, a-t-il loué, au précieux concours des forces navales». Dajlil, Hani, Hicham, Djamel, ainsi que tous les autres enfants qui étaient de la partie dans cette agréable sortie, ont, à leur tour, manifesté toute leur joie de se retrouver en mer à bord de ce bateau.

Le remorqueur El Moussaned est l’une des trois unités flottantes du même type, acquises par les forces navales auprès de la Norvège, qui constituent la flotte de ces navires des Façades maritimes de Mers El Kébir et Jijel. Sa mission principale est le sauvetage et l’assistance en haute mer pour des interventions de secours et de lutte contre la pollution.