Atteinte à l’environnement sur les routes

L’atteinte à l’environnement à Jijel ne se limite pas aux sachets et bouteilles en plastique, jetés pêle-mêle sur la voie publique, tout comme les ordures qui s’entassent au détour de chaque coin de rue. Elle va encore au-delà de ce phénomène, quand ont constate que des déchets solides et autres déblais des chantiers de construction sont abandonnés sur des routes, transformées en un dépotoirs. Sur le tronçon routier reliant la RN 43, dans la commune d’El Ancer, au chef-lieu de l’autre localité limitrophe de Beni Belaïd, les bordures de la voie longeant l’oued El Kébir, sont débordées d’un tas de ces déchets. Ici, l’incivisme est au rendez-vous. Des conducteurs de camions, loués pour la mission de se débarrasser de ces matières, préfèrent souvent cet endroit isolé pour déverser sur la route ce qu’ils transportent. Sur la route de contournement de la ville de Jijel, c’est également le même phénomène qu’on constate, avec des déchets de diverses matières abandonnées sur la route. L’autre route de contournement de la ville d’El Milia, reliant les RN 27 et 43, en chantier depuis plus d’une année pour un affaissement de terrain, est, elle aussi, privilégiée pour se débarrasser de ces déchets. Intervenant pour réprimer ces pratiques, les services de la Gendarmerie nationale traquent souvent les auteurs de ces méfaits dans leur mission de sauvegarde de l’environnement. Cependant, en l’absence d’une solution pour permettre le rejet dans des conditions réglementaires de ces matières, force est de déplorer que ce phénomène soit loin d’être maîtrisé.