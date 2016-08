Arrestation du présumé auteur d’un meurtre à Sidi marouf

Réagissez

Suite à la découverte d’un corps inanimé dans une rue de Sidi Marouf (wilaya de Jijel), les services de la sûreté de daïra, alertés, ont réussi dans un premier temps à identifier la victime, de sexe masculin, et son âge.

Le bouclage des accès à la localité et les investigations menées en se basant sur les indices retrouvés sur les lieux du crime ont permis l’arrestation de deux personnes âgées de 24 et 39 ans. Présentés au parquet d’El Milia, l’un des deux présumés auteurs de ce meurtre, un prévenu, a été placé en détention provisoire pour, entre autres, «homicide volontaire avec préméditation», alors que son compagnon fera l’objet d’une citation directe.