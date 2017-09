Arrestation d’une bande d’escrocs

Réagissez

Une bande, qui s’est spécialisée dans l’escroquerie, a été démantelée par les services de police de Sidi Marouf, après avoir reçu des plaintes de citoyens victimes des agissements de ce réseau. Il s’agit de six individus, âgés entre 21 et 32 ans, dont une femme et un homme originaires d’une wilaya de l’est du pays, qui se faisaient passer pour des membres d’une société mondiale établie en Malaisie. Pour arriver à leurs fins, les individus impliqués dans ce réseau demandaient à leurs victimes une somme de 32 millions de centimes pour la déposer dans un compte, tout en prenant soin de recruter d’autres personnes pour intégrer leur société. Les soupçons des victimes ont été éveillés, après que le délai fixé pour recevoir les montants déposés dans les comptes des individus concernés, augmentés des «bénéfices» promis a été dépassé. Un montant de plus d’un milliard de centimes a été subtilisé grâce à ce procédé, à sept personnes, qui n’ont pas hésité à remettre d’importantes sommes d’argent aux membres de cette bande. Ouverte suite à des plaintes déposées par les victimes, l’enquête a permis l’arrestation des mis en cause, qui ont été traduits en justice pour répondre des faits d’escroquerie pour lesquels ils sont poursuivis.