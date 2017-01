Accélérer la mise en conformité des constructions

Réagissez

Les différents organismes et services impliqués dans la mise en application de la loi 08/15 du 20 juillet 2008 relative à la mise en conformité des constructions et de leur achèvement ont été instruits par les autorités de la wilaya pour accélérer cette opération.

A la fin du mois de décembre 2016, l’on rappelle que 13 344 demandes de mise en conformité ont été déposées au niveau des communes, dont 7723 sont en cours d’étude et 5621 ont été transférées aux commissions de daïra. A Jijel, c’est tout un cumul qui a permis à ce phénomène de se répandre. L’exode rural durant la décennie 1990, le laxisme de certains responsables locaux et la responsabilité du citoyen dans son ignorance de la loi pour porter atteinte aux biens domaniaux de l’Etat, sont les principaux facteurs qui ont contribué à cette anarchie. Dans ce constat, on déplore que pendant qu’il «n’y a plus aucun espace pour la réalisation de projets d’utilité publique, certains citoyens refusent d’abandonner la moindre parcelle de terrain ou même un olivier de leurs biens illégalement accaparés pour la réalisation des projets d’utilité publique».