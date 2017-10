93 immeubles collectifs recensés pour une réhabilitation

Réagissez

Un total de 93 immeubles collectifs ont été recencés pour une mission d’étude et de diagnostic, suivi et contrôle d’exécution des travaux de réhabilitation, dans le cadre des opérations de traitement du cadre bâti initiées par l’État. L’opération pilotée par l’Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Jijel (OPGI) concerne en tout 617 logements répartis sur 9 communes de la wilaya. Le plus grand nombre de logements concerne le chef-lieu de wilaya Jijel, avec 104 unités pour 12 immeubles, suivi de Taher, avec le même nombre de bâtiments pour 102 appartements. La commune d’El Milia est concernée par 17 immeubles et 66 logements alors que Ziama Mansouria verra la réhabilitation de 80 unités réparties sur 8 immeubles. Le reste des immeubles concerne les communes de Sidi Marouf (15 immeubles pour 76 logements), Ouled Yahia (12 HLM pour 68 lgts), Djimla (6 HLM pour 50 lgts), Ouled Rabah (8 HLM pour 38 lgts) et enfin Settara (3 HLM et 33 lgts). Une opération similaire a déjà fait l’objet d’une attribution provisoire au mois de septembre dernier pour un montant de 66,58 millions de dinars et qui concerne les trois grands centres urbains de la wilaya, Jijel, El Milia et Taher. Le chef-lieu de wilaya est concerné par 174 logements pour un montant de 26,12 x 107 DA, alors que Taher a bénéficié de la réhabilitation de 180 unités pour 26,5 x 107 DA. A El Milia, l’opération touchera 12 immeubles pour un montant de 19,97 millions de dinars.