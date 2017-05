76,67 millions de dinars pour la plateforme

Réagissez

La future zone logistique de Chaddia, dans la commune de Kaous, située à 10 km au sud de Jijel, commence à prendre forme.

Cette plateforme extraportuaire, destinée à appuyer le port de Djendjen dans les domaines de l’entreposage et le stockage, bénéficiera de travaux de préparation de terrain pour un montant de 76,656 millions de dinars. Cette enveloppe représente le coût du contrat confié par la Société générale maritime (GEMA) à une entreprise pour exécuter ces travaux. Cet espace est le fruit d’un partenariat entre le port de Djendjen, l’entreprise GEMA et le groupe Logitrans, issu de la Société nationale des transports routiers en 2015.

S’étendant sur une superficie de près de 10 hectares, la zone logistique comprendra des aires de stockage de 39 425 m2 et des entrepôts sur 8 208 m2. L’aire de stockage comptera cinq plates-formes d’une contenance globale de 3 727 conteneurs, qui seront posés sur une couche de 18 cm de béton armé.

L’entreposage sera assuré, quant à lui, dans quatre entrepôts de 2 052 m2 chacun, construits en rez-de-chaussée et recouverts d’un toit métallique d’une hauteur de 10 m. Outre ces espaces précités, la zone comprendra aussi, entre autres, deux blocs administratif et logistique, un atelier de maintenance, deux bâches à eau de 1000 m3 chacune, un parking pour 46 camions et un espace de circulation et de manutention. L’exploitation de cette zone logistique prévoit de réserver 2 457 m2 pour les véhicules et engins, 6 938 m2 pour les conteneurs frigorifiques, 37 342 m2 pour les conteneurs ordinaires et 4083 m2 pour les conteneurs chimiques.

Deux hangars de stockage de 1 021 m2 chacun seront destinés aux marchandises à inspecter et les saisies. La zone logistique de Chaddia, actuellement accessible par le CW153, se trouve à un kilomètre à vol d’oiseau de la RN77 et elle est séparée de la même distance du futur échangeur de la pénétrante autoroutière Djendjen-El Eulma.