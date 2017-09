63 cas de viande putréfiée recensés

Réagissez

Les services vétérinaires de la wilaya de Jijel ont signalé l’apparition de 63 cas de viande qui s’est putréfiée le lendemain de l’Aïd El Adha.

Ce chiffre peut néanmoins être largement dépassé, eu égard à la nature d’un phénomène qui a été signalé un peu partout dans les différentes localités de la wilaya. Et pour cause, de nombreuses familles ont préféré se débarrasser des carcasses putréfiées sans aller se plaindre à aucune partie, fût-ce à un service vétérinaire. «J’ai été surpris de voir une couleur bleuâtre apparaître sur la viande du mouton, je n’ai alors soufflé aucun mot et j’ai jeté toute la carcasse, que j’ai enveloppée dans un sac, dans une poubelle. A quoi sert d’aller voir ailleurs, du moment que le phénomène, apparu l’année passée, n’a pas été expliqué ?», s’est interrogé un citoyen. Un autre affirme avoir jeté toute la viande de son mouton et celui de son fils, venu de l’étranger pour célébrer la fête de l’Aïd.

«Cela nous a coûté plus que le double d’un salaire pour aller jeter toute cette viande, l’année prochaine, je méditerai à cette histoire avant de prendre une décision», soutient-il. Sur les 63 cas de viande putréfiée, 62 concernent des ovins et un a été enregistré chez un caprin dans la région de Ziama Mansouriah. Si les services vétérinaires se gardent de donner la moindre explication à ce phénomène, certains supputent cependant sur une cause de chaleur qui aurait accéléré la putréfaction de la viande. «Et avant, il n’y avait même pas de frigo pour garder au frais la viande et personne ne s’est jamais plaint de cette histoire intrigante à plus d’un égard», martèlent certains. Les services concernés ont cependant envoyé au laboratoire vétérinaire régional de Constantine des échantillons des viandes putréfiées pour tenter de trouver une explication scientifique à ce phénomène.