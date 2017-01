5 millions de dinars pour la création d’espaces boisés

Réagissez

Des espaces boisés de détente seront créés à Jijel, notamment sur la corniche, mais aussi dans d’autres localités à l’est de la wilaya.

Un montant de cinq millions de dinars a été réservé à cette opération, dont le dossier a été avalisé par l’APW, et qui va permettre aux familles, selon ses initiateurs à la Conservation des forêts, de bénéficier d’espaces de pique-nique et de repos dans leur déplacement sur la corniche. Ces infrastructures seront dotées de chaises, de tables, d’espaces de jeux pour enfants et de huttes pour en faire des aires de recréation.

A défaut d’installations touristiques sur la corniche et tout au long d’un littoral qui s’étend sur 120 km, l’idée de la réalisation de ces espaces a été lancée pour créer des moyens à mettre à la disposition des randonneurs dans leur virée en forêt ou sur la corniche. Au-delà de cette initiative, le plus important reste la concrétisation des projets touristiques toujours en gestation dans la région, mais qui n’arrivent pas à voir le jour, en dépit des assurances lancées à chaque occasion sur l’éminence de leur lancement..