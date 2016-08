5 ème édition de la photographie sous-marine

Réagissez

Le cinquième rendez-vous de la photographie sous-marine de la corniche jijelienne se tiendra entre les 21 et le 23 septembre prochain. Organisé chaque année par le Parc national de Taza (PNT),

on retiendra pour ce concours de la photographie sous-marine placé sous le patronage du wali de Jijel, la collaboration avec le Fonds mondial pour la nature (WWF MedPo-Sea-Med), la ligue de wilaya de sauvetage et activités subaquatiques, les directions de la pêche, de la jeunesse et des sports ainsi que celle de la culture. La 5e édition de ce concours sera aussi l’occasion de rendre un hommage au défunt Redouane Harbi d’El Aouana, un plongeur habitué de concours et des manifestations touchant à la plongée sous-marine, disparu le 5 novembre 2015 lors d’une plongée à El Aouana. Son corps sans vie avait été repêché le lendemain.

A travers cette activité subaquatique, qui primera aussi cette année le meilleur court métrage, le PNT vise à apporter sa contribution à la préservation de la biodiversité sous-marine et du milieu marin, de plus en plus menacé par les activités humaines. C’est pour que cette manifestation, qualifiée de la plus écologique et la plus éducative, est placée sous le slogan «Ensemble pour la protection de la nature».