5,78 milliards de dinars pour les travaux d’aménagement

Le site du parc industriel

Les travaux d’aménagement du parc industriel de Bellara, selon la nouvelle dénomination, dans la commune d’El Milia (wilaya de Jijel), viennent d’être octroyés pour un montant de 5,78 milliards de dinars à un groupement d’entreprises privées.

Les travaux devraient être réalisés dans un délai de 22 mois, annonce l’avis d’attribution provisoire publié par l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (Anesrif). Les travaux concerneront l’ensemble de la superficie de cette importante zone industrielle de 523 hectares. Un premier marché lié à la maîtrise a été précédemment confié à la société Sidem Engineering, pour un montant de 258,20 millions de dinars.

Le parc industriel de Bellara se trouve à 54 km à l’est du chef-lieu de wilaya, Jijel, et à 44 km du port de Djendjen et de l’aéroport Ferhat Abbas. Une bretelle à partir de la voie ferrée reliant Jijel à Ramdane Djamel (wilaya de Skikda) a été déjà réalisée pour desservir cette zone. Deux grands projets sont actuellement en cours de réalisation au niveau de ce parc industriel. Il s’agit du complexe sidérurgique de la société algéro-qatarie, Algerian-Qatar Steel, et d’une centrale électrique de 1398,18 MW, dont 400 justement destinés à l’usine d’Aqs. Si pour le premier projet les travaux avancent à un rythme très satisfaisant, pour le second, les choses ne marchent pas avec au même rythme soutenu.

La production du futur complexe sidérurgique devrait atteindre à terme 4 millions de tonnes par an, bien que dans une première phase, la capacité ne sera que de 2 millions de tonnes de rond à béton (1,5 million de tonnes) et 500 000 tonnes de fil machine, destinés au marché local. La société algéro-qatarie Aqs est un joint-venture entre la partie algérienne comprenant Sider et le Fonds national de l’investissement, qui détient 51% des parts, alors que Qatar Steel et Qatar Mining détiennent les 49% restants avec des parts égales de 24,5%.