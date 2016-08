492 parasols saisis par la police

Réagissez

Les services de la sûreté ont, dans le cadre du plan visant à sécuriser la saison estivale, procédé à la saisie de 492 parasols au niveau des plages relevant de leur compétence territoriale.

Ces saisies réalisées lors de 171 interventions menées au niveau des plages Kotama (Jijel), El Aouana ainsi que les plages de Ziama Mansouriah (plage Rouge, Melmech, Mersidi et Oueldja) ont concerné par ailleurs 182 tables, 732 chaises et 225 tentes, installées illégalement au niveau de ces rivages sablonneux très prisés par les estivants. D’un autre côté les mêmes services ont mené 163 descentes au niveau de lieux publics, où ils ont contrôlé l’identité de 1465 personnes et 783 véhicules, puis arrêté 98 individus dont certains sont recherchés par la justice. Par ailleurs et concernant les désormais «parkingueurs», qui conçoivent leur racket comme un droit établi, 18 jeunes impliqués dans 17 affaires ont été présentés à la justice. Quant aux appels des citoyens à travers le numéro vert (1548) et le 17 de la police, 1548 communications ont été enregistrées concernant essentiellement les accidents de la circulation, les agressions, les vols ou encore les demandes de renseignements.