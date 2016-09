47% des dossiers déposés durant un mois

Réagissez

C’est dans l’espoir de voir les dossiers déposés dans les communes dans le cadre de la loi 08-15 fixant les règles de mise en conformité des constructions, étudiés de manière positive et avec la souplesse permise par la réglementation, que l’APW réunie récemment sous la présidence de Ahcène Boukaf, a programmé ce thème qui suscite toujours débat et interrogations.

Le premier constat qui dénote d’un manque de sensibilisation des citoyens est sans conteste le fait que pas moins de 47% des dossiers, soit 6 267, ont été déposés entre le 1er juillet et le 3 août 2016. C’est dire que depuis la promulgation de cette loi en juillet 2008 jusqu’à juin 2016, peu de gens se sont rués pour déposer des dossiers.

Si pour les habitations sans permis de construire, non conformes aux plans ou encore ne disposant pas d’un titre pour l’assiette foncière, le recours à cette loi est clair, pour d’autres cas, c’est carrément le flou total puisque les explications diffèrent d’une institution à une autre. Par exemple pour les constructions érigées avant 1962 et disposant d’actes notariés en bonne en due forme, pour certains, ils sont soumis à la mise en conformité, alors que d’autres soutiennent le contraire.

Des éclaircissements qui méritent d’être énoncés. Le rapport établi par la commission de l’urbanisme et de l’habitat de l’APW en collaboration avec la direction de l’urbanisme et de la construction, fait ressortir un nombre de 13 344 dossiers déposés, dont presque le quart concerne la ville de Jijel.

En ajoutant les dossiers d’El Milia (2079) et ceux de Taher (1630), on remarquera que l’essentiel des dossiers (51,36%) concerne ces trois grands centres urbains de la wilaya qui compte 28 communes. A noter qu’aucun dossier n’a été déposé dans les communes de Selma et d’Erraguene, ayant enregistré un exode massif de la population. Sur les 13 344 dossiers déposés, 5268 ont été transférés vers les commissions de daïra. Par contre 1257 cas ont été rejetés et 971 ont fait l’objet d’un report.

Pour ce qui est des 603 recours déposés après rejet des dossiers, 36 ont bénéficié d’un avis favorable, alors que les 567 restants ont été déboutés. Dans le but de faire bénéficier le maximum de citoyens ayant déposé des dossiers des dispositions de cette loi, les élus de l’APW ont proposé l’organisation d’un séminaire pour unifier la lecture de cette loi auprès des différents intervenants administratifs et appellent à une lecture positive autant que possible l’article 40 qui énonce pour le cas des constructions édifiées «sur une parcelle du domaine privé de l’État, de la wilaya ou de la commune, en violation des dispositions législatives et réglementaires», que la «commission de daïra peut décider, en accord avec les autorités concernées, de la régularisation de l’assiette foncière par voie de cession de gré à gré conformément à la législation en vigueur».