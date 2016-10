Réagissez

Bien qu’elle baigne dans une région généreusement arrosée chaque année, la population de la commune de Texenna continue de souffrir du stress hydrique.

Si en période hivernale, les sources naturelles atténuent généralement cette crainte du robinet sec, principalement dans les différentes mechtas, au chef-lieu de commune, le problème est criant du fait d’une faiblesse de la mobilisation de la ressource. Ainsi, en attendant la fin des travaux de la station de traitement et des réseaux nécessaires pour l’alimenter à partir du barrage de Tabellout, qui se trouve à 7 km au sud-est du chef-lieu, la direction des ressources en eau vient de confier des travaux à une entreprise pour alimenter cette commune à partir du barrage d’El Agrem, qui alimente Kaous et prochainement une partie de Taher.

D’un montant de 45,38 millions de dinars et un délai de réalisation de 8 mois, le projet consistera à poser les canalisations et les équipements nécessaires pour le pompage et le transfert des eaux de ce barrage vers Texenna. Par ailleurs, les mêmes services viennent de lancer un appel d’offres pour la réalisation de l’étude des raccordements avals à partir du barrage de Boussiaba dans la commune d’El Milia pour l’alimentation des communes d’El Milia, Sidi Marouf, Settara, Ghebala, Ouled Yahia et Ouled Rabah.