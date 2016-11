42 départs de feu en deux jours

Réagissez

Les services de la Protection civile sont intervenus 235 fois durant la période allant du vendredi à dimanche derniers pour circonscrire des feux de forêt. Samedi, 132 interventions ont été enregistrées pour s’attaquer à 36 départs de feu, alors que vendredi six incendies ont été relevés. Ces feux sont venus à bout de 108 hectares et 150 arbres fruitiers.

Parmi les 14 communes touchées par ces incendies, celles qui ont le plus pâti en termes de dégâts, sont Taher et Ziama Mansouria. La première a enregistré 8 départs de feu avec la destruction de 30 hectares et 80 arbres fruitiers, alors qu’à Ziama Mansouria, il y a eu deux foyers pour des pertes de plus de 30 hectares. La région Est de la wilaya demeure la plus touchée, notamment les communes de Taher, Emir Abdelkader, Chekfa, Oudjana, El Ancer, Belhadef, Chahna, El Milia et Settara. Les autres feux ont concerné Jijel, Kaous, Texenna et El Aouana. Ces feux sont consécutifs à la vague de chaleur qui a caractérisé la région, mais qui s’est atténuée dimanche avec les pluies qui se sont abattues sur la wilaya.