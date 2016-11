30 projets et près de 1000 emplois attendus

Réagissez

La future zone d’activité au sud de Jijel, sur la route de Beni Ahmed (Kaous) devrait générer 993 postes d’emplois, a-t-on appris, samedi, lors de la visite effectuée par le wali sur ce site situé en contrebas du centre d’enfouissement technique commun aux communes de Jijel, Kaous et Texenna.

Cette zone d’activité, dont les travaux d’aménagement sont en cours, s’étend sur une superficie de près de 17 hectares, dont 5 réservés aux 33 lots, alors que sur le reste seront aménagés voiries, parkings, trottoirs et espaces verts, qui totalisent près des deux tiers de la superficie globale. Actuellement, de nombreux lots ont été déjà distribués à des investisseurs invités par le wali à lancer leurs projets au plus vite.

Certains ont justifié le non-démarrage des travaux par la non-délivrance du permis de construire, ou encore le non-achèvement du piquetage, pour certains lots.

Des instructions ont été données sur place par le wali pour accélérer les travaux de piquetage restants, alors que pour les autres, ils ont été invités à démarrer les travaux de terrassement, sans attendre la fin des travaux d’aménagement, le temps que les permis de construire soient prêts, puisqu’il ne s’agit que de procédures qui seront réglées, vu que les dossiers sont validés. Les travaux d’aménagement dotés d’une enveloppe de 159 millions de dinars ont atteint le taux de 65%, a-t-on constaté. Ils consistent en des travaux de 1160 m de routes, un réseau d’assainissement de même longueur et un réseau d’eau potable de 1100 m.

Les investissements attendus nécessitent l’injection de 1,7 milliard de dinars pour la réalisation d’une multitude de spécialités industrielles, comme les transformations du plastique, du liège, des grignons d’olive et de caroube, la torréfaction, la fabrication navale, celle de produits de nettoyage, de verre et de chambres froides.

On relèvera aussi, entre autres, une laiterie, une menuiserie industrielle, une unité de conversion au GPL et au GNC, une autre de fabrication de panneaux photovoltaïques, d’articles scolaires et de bureaux, une unité de confection de prêt-à-porter et un abattoir industriel de volaille.