2e salon national de la femme rurale

Réagissez

L’annexe du musée Kotama de Jijel abritera du 12 au 14 octobre la deuxième édition du Salon national de la femme rurale et du monde de la culture, organisé par la direction de la culture de la wilaya.

Le programme de ce Salon comprend des expositions relatives aux produits de l’artisanat et aux arts plastiques, des ateliers en présence d’artisans, des animations folkloriques de la troupe «Essâada» de Boussaâda ainsi que des sorties vers des lieux touristiques et historiques. Pour les organisateurs, ce Salon se veut une occasion pour les artistes et artisans de la région d’exprimer leurs talents.