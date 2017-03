240 millions de dinars pour l’aménagement de la ZET

Réagissez

Une enveloppe de 240 millions de dinars a été retenue pour l’aménagement de la zone d’expansion touristique de la ville d’El Aouana, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Jijel. Très attendue, cette opération est de nature à permettre la préparation du site à recevoir des projets d’investissement dans le domaine touristique.

Cependant, il a fallu du temps et des tergiversations pour que cette opération voie le jour suite au coup d’envoi officiel des premiers travaux, donné il y a quelques jours, par le wali, Larbi Merzoug. Un délai de 15 mois a été retenu pour la réalisation de cette opération, a-t-on, par ailleurs, appris des services de la wilaya. Les travaux concernent l’ouverture de routes principales et secondaires, ainsi que la mise en place d’un réseau d’assainissement sur une distance de 4250 m. La superficie de cette zone est de 167 ha, dont 97 sont aménageables. A ce jour, de nombreux projets touristiques sont inscrits au programme des investissements dans cette ZET, à l’instar d’un hôtel quatre étoiles, deux hôtels deux étoiles, deux complexes hôteliers deux étoiles, et deux surfaces commerciales de proximité. Amor Z