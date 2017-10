23 arrestations dans une descente de la gendarmerie

Réagissez

Dans une opération coup de poing, menée, en fin de la semaine passée, dans les milieux de la délinquance avec un grand renfort de la gendarmerie nationale qui a mobilisé 228 gendarmes, 66 véhicules et 16 Motards, dans les communes de Settara, Sidi Abdelaziz et Emir Abdekader, 23 individus, impliqués dans divers crimes et délits, dont 3 étaient sous le coup d’un mandat de cherche, ont été arrêtés. Cette opération, qui a ciblé les milieux de la délinquance les plus connus et les différentes voies de communication de la wilaya de Jijel, a également permis la saisie de 1,5 kg de drogue et 105 comprimés de psychotropes. Trois fusils de chasse sous-marine, des armes blanches et des produits alimentaires transportés illégalement font aussi partie du lot des produits et matériels saisis. Par ailleurs, 765 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques ont fait l’objet d’une autre saisie à travers le territoire de compétence de la gendarmerie nationale dans la commune de Jijel. La plus importante saisie de vin a été opérée à la route de contournement sud et au 3e kilomètres où trois personnes ont été arrêtées dans le sillage de cette opération. Une autre descente, menée dans un endroit suspect au 5e kilomètre a permis de mettre la main sur le reste des quantités de boissons alcoolisées saisies.