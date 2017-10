2,5 millions d’euros pour décontaminer le site

Réagissez

Une enveloppe de quelque 2,5 millions d’euros a été retenue pour décontaminer le site de la centrale électrique d’Achouat, à Taher, dans la wilaya de Jijel, des effets de l’amiante.

C’est ce qu’ont indiqué les responsables de cette installation énergétique à l’occasion de la visite du PDG de Sonelgaz, Mohamed Arkab, à Jijel, samedi dernier. Réalisée par le constructeur russe Power Machine entre 1987 et 1994, cette centrale a fini par représenter un grand souci pour ses responsables, qui ont tout fait pour se débarrasser de cette matière, connue pour ses effets néfastes, voire cancérigènes, sur la santé.

En l’absence d’entreprises algériennes spécialisées dans la prise en charge de ce genre de situations, selon ce qui a été indiqué, l’amiante a, entre-temps, été enlevé, pour être stocké dans des hangars de cette centrale.

L’attente pour se débarrasser de cette matière, et tous les autres objets qui ont été contaminés, a pris du temps, avant qu’un partenaire italien ne soit trouvé pour son exportation. Il faut rappeler qu’un contrat signé avec une entreprise algérienne pour la levée des matières contaminées n’a pas abouti, ce qui a retardé cette opération tant attendue. Les responsables de la wilaya ont même été informés de tout ce qui a trait au traitement de cette affaire.

L’opération, qui sera exécutée dès que les termes du contrat avec les Italiens seront conclus, consiste en la levée pour l’exportation de plus de 4000 tonnes de divers objets contaminés par l’amiante du site de la centrale d’Achouat. Implantée sur une superficie totale de 24 ha, à 5 km de Taher, celle-ci est composée de 3 groupes turbines à vapeur de puissance unitaire de 210 MW et 196 MW. D’importantes opérations de maintenance ont été réalisées dans cette centrale et d’autres de fiabilisation, de maintien et/ou d’amélioration des performances de son groupe sont planifiées pour 2018 à 2020.