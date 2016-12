Ouled Rabah

1200 bonbonnes de gaz stockées pour l’hiver

Culminant au plus haut sommet d’un relief sinueux et accidenté, à une centaine de kilomètres à l’extrême sud-est de la ville de Jijel, la commune d’Ouled Rabah a fait ses prévisions pour faire face à la neige et au climat rude de l’hiver.

Pas moins de 40 tonnes de sel et 1200 bonbonnes de gaz ont été stockées pour ces situations d’urgence, qui plongent souvent dans le froid et l’isolement la population de cette municipalité à vocation rurale. La quantité de sel stockée est destinée au dessalage des voies de circulation en cas d’enneigement et le gaz est prévu pour l’alimentation des habitants en cas de perturbations dans l’approvisionnement.

On déplore toutefois, selon le président de l’APC, que la commune de Ouled Rabah ne dispose que d’un rétrochargeur pour faire face à la neige. Aucun autre engin, ni même un chasse-neige ne sont disponibles pour dégager les routes en cas de leur coupure. Ce manque de moyens matériels a souvent été un obstacle au désenclavement des mechtas lorsqu’ils sont assiégés par la neige. Cependant, un dispositif anti-neige a été mis en place en mobilisant les moyens humains et matériels de la commune, notamment par la création d’une cellule de veille, prête à intervenir en cas d’alerte.



Amor Z