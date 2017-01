115 affaires d’infraction des changes instruites

Réagissez

La maison de la culture Omar Oussedik de Jijel abrite, les 24 et 25 janvier, des portes ouvertes sur les Douanes, avant la célébration, jeudi 26 janvier de la Journée mondiale des Douanes que la direction régionale de Sétif a choisi de fêter cette année à Jijel.

La manifestation, qui est placée cette année sous le signe d’«une stratégie au service de l’économie nationale», a été marquée par la présence de plusieurs officiers des Douanes, qui ont exposé, entre autres, des produits et matériels saisis, notamment du corail noir, frauduleusement cueilli à l’ouest de la ville de Jijel.

C’était aussi l’occasion de présenter le système d’information et de gestion automatisée des Douanes (Sigad) et les facilitations douanières au profit des opérateurs, notamment dans la prospection des marchés extérieurs. Pour montrer l’encouragement des exportations, un stand a été réservé à un opérateur qui importe sans frais douaniers des produits destinés à l’exportation après transformation en Algérie.

Le chef de l’inspection divisionnaire de la direction de Jijel, Hichem Ouatar, nous dira à l’occasion, que cette célébration vise à vulgariser la législation douanière auprès des opérateurs et des médias, ainsi que les modalités de recrutement dans ce corps. C’était aussi l’occasion d’avoir des statistiques de cette direction régionale basée à Sétif et qui regroupe quatre wilayas (Sétif, Jijel, Béjaïa et Bordj Bou Arréridj). Le receveur de cet organisme à Jijel, Farid Salhi, ne manquera pas de nous préciser que les Douanes algériennes participent à 45% dans la fiscalité ordinaire du pays. Une part qui a atteint 1006 milliards de dinars en 2015 avant de reculer à 990,82 milliards de dinars en 2016 du fait de la politique de rationalisation des dépenses.

En réponse à notre question, notre interlocuteur affirmera qu’en 2015 et 2016, 115 dossiers relatifs aux infractions des changes (transfert illicite de devises) ont été instruits, dont deux relèvent de sociétés de droit algérien appartenant à des étrangers. Cette direction régionale a participé avec une part de 13,2% des recettes perçues par les Douanes en 2016, avec un montant de 130,75 milliards de dinars. Avec ce montant, elle occupe la 3e place derrière Alger-extérieur et Oran, qui ont respectivement recouvré 299,15 et 154,52 milliards de dinars. Pour les déclarations de 2016, la part de la direction de Sétif a représenté avec 996,48 milliards de dinars un taux 7,84% pour les importations à l’échelle nationale et 7,41%, soit 265,5 milliards de dinars, pour les exportations globales du pays. Les importations ayant transité par les services relevant de la direction régionale de Sétif ont atteint 9 milliards USD, alors que les exportations, représentées à 87% par le groupe «Energie et lubrifiants» ont atteint le montant de 1,861 milliard USD.